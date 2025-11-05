Selskapskatalog
Sysco
Sysco Datavitenskaper Lønninger i Greater Houston Area

Datavitenskaper-mediankompensasjonspakken in Greater Houston Area hos Sysco utgjør totalt $120K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Syscos totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/5/2025

Median Pakke
company icon
Sysco
Data Scientist
Houston, TX
Totalt per år
$120K
Nivå
L3
Grunnlønn
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
År i selskapet
2 År
Års erfaring
3 År
Hva er karrierenivåene hos Sysco?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Datavitenskaper hos Sysco in Greater Houston Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $150,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Sysco for Datavitenskaper rollen in Greater Houston Area er $121,000.

