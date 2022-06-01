Selskapskatalog
Symphony Technology Group
Symphony Technology Group Lønninger

Symphony Technology Groups lønn varierer fra $39,513 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $54,879 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Symphony Technology Group. Sist oppdatert: 11/30/2025

Programvareingeniør
Median $39.5K
Produktleder
$54.9K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Symphony Technology Group er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $54,879. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Symphony Technology Group er $47,196.

Andre ressurser

