Selskapsoversikt
Sycamore Partners
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

Sycamore Partners Lønninger

Sycamore Partnerss lønnsområde varierer fra $30,576 i total kompensasjon årlig for Kundeservice i nedre ende til $145,725 for Programvareingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Sycamore Partners. Sist oppdatert: 8/20/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Forretningsdrift
$55.9K
Forretningsanalytiker
$105K
Kundeservice
$30.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Dataanalytiker
$111K
Programvareingeniør
$146K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Sycamore Partners er Programvareingeniør at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $145,725. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Sycamore Partners er $104,860.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Sycamore Partners

Relaterte selskaper

  • Tesla
  • Pinterest
  • DoorDash
  • Databricks
  • SoFi
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser