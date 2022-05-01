Selskapsoversikt
Swvl
Swvl Lønninger

Swvls lønnsområde varierer fra $6,139 i total kompensasjon årlig for Regnskapsfører i nedre ende til $138,153 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Swvl. Sist oppdatert: 8/20/2025

$160K

Regnskapsfører
$6.1K
Produktsjef
$108K
Prosjektleder
$12.1K

Programvareingeniør
$19.3K
Programvareingeniørsjef
$138K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Swvl er Programvareingeniørsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $138,153. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Swvl er $19,296.

