Swvl Lønninger

Swvls lønnsområde varierer fra $6,139 i total kompensasjon årlig for Regnskapsfører i nedre ende til $138,153 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Swvl . Sist oppdatert: 8/20/2025