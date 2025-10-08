DevOps Ingeniør-kompensasjon in Switzerland hos Swisscom varierer fra CHF 124K per year for Software Engineer til CHF 155K per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Switzerland utgjør totalt CHF 138K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Swisscoms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/8/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
Software Engineer
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
