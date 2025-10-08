DevOps Ingeniør-kompensasjon in Netherlands hos Swisscom varierer fra €56.5K per year for Software Engineer til €79.8K per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Netherlands utgjør totalt €63.8K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Swisscoms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/8/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
Software Engineer
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
