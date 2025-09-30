Selskapskatalog
Swiss Re
Swiss Re Investeringsbankmann Lønninger

Investeringsbankmann-mediankompensasjonspakken in United States hos Swiss Re utgjør totalt $230K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Swiss Res totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/30/2025

Median Pakke
company icon
Swiss Re
Investment Banker
New York, NY
Totalt per år
$230K
Nivå
-
Grunnlønn
$155K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$75K
År i selskapet
4 År
Års erfaring
4 År
Hva er karrierenivåene hos Swiss Re?

$160K

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Investeringsbankmann hos Swiss Re in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $750,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Swiss Re for Investeringsbankmann rollen in United States er $220,000.

