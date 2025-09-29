Selskapskatalog
Swile
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

Swile Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Brazil hos Swile utgjør totalt R$256K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Swiles totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/29/2025

Median Pakke
company icon
Swile
Analytics Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Totalt per år
R$256K
Nivå
L3
Grunnlønn
R$206K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$50.4K
År i selskapet
4 År
Års erfaring
6 År
Hva er karrierenivåene hos Swile?

R$888K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig R$167K+ (noen ganger R$1.67M+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutvikler tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at Swile in Brazil sits at a yearly total compensation of R$312,507. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swile for the Programvareutvikler role in Brazil is R$256,155.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Swile

Relaterte selskaper

  • Amazon
  • Square
  • Coinbase
  • Uber
  • Snap
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser