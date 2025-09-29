Selskapskatalog
Swiggy
Swiggy Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-kompensasjon in India hos Swiggy varierer fra ₹2.04M per year for L6 til ₹10.95M per year for L9. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹3.83M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Swiggys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/29/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L6
Software Engineer I(Inngangsnivå)
₹2.04M
₹1.76M
₹259K
₹14.8K
L7
Software Engineer II
₹4.18M
₹3.31M
₹856K
₹16.6K
L8
Software Engineer III
₹8.56M
₹5.59M
₹2.97M
₹0
L9
Software Engineer IV
₹10.95M
₹7.87M
₹3.08M
₹0
₹13.94M

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig ₹2.61M+ (noen ganger ₹26.14M+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Swiggy er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Produksjon Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at Swiggy in India sits at a yearly total compensation of ₹10,951,845. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the Programvareutvikler role in India is ₹2,625,741.

