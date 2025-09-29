Selskapskatalog
Swiggy
Swiggy
  • Lønninger
  • Prosjektleder

  • Alle Prosjektleder lønninger

Swiggy Prosjektleder Lønninger

Den gjennomsnittlige Prosjektleder totalkompensasjonen in India hos Swiggy varierer fra ₹3.56M til ₹4.98M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Swiggys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/29/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

₹3.85M - ₹4.48M
India
Vanlig Område
Mulig Område
₹3.56M₹3.85M₹4.48M₹4.98M
Vanlig Område
Mulig Område

₹13.94M

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Swiggy er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Prosjektleder at Swiggy in India sits at a yearly total compensation of ₹4,979,748. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the Prosjektleder role in India is ₹3,556,963.

Andre ressurser