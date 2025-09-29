Selskapskatalog
Swiggy
Swiggy Programleder Lønninger

Programleder-mediankompensasjonspakken in India hos Swiggy utgjør totalt ₹3.02M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Swiggys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/29/2025

Median Pakke
company icon
Swiggy
Manager Strategy
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹3.02M
Nivå
L7
Grunnlønn
₹2.7M
Stock (/yr)
₹314K
Bonus
₹0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
5 År
Hva er karrierenivåene hos Swiggy?

₹13.94M

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Swiggy er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programleder hos Swiggy in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹9,342,937. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Swiggy for Programleder rollen in India er ₹3,112,433.

