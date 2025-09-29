Produktleder-kompensasjon in India hos Swiggy varierer fra ₹4M per year for L6 til ₹10.93M per year for L11. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹8.37M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Swiggys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/29/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L6
₹4M
₹2.88M
₹971K
₹155K
L7
₹4.9M
₹4.5M
₹282K
₹119K
L8
₹6.81M
₹5.15M
₹1.5M
₹166K
L9
₹6.98M
₹5.95M
₹610K
₹414K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Swiggy er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)
