Produktleder-kompensasjon in India hos Swiggy varierer fra ₹4M per year for L6 til ₹10.93M per year for L11. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹8.37M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Swiggys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/29/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L6
Product Manager I
₹4M
₹2.88M
₹971K
₹155K
L7
Product Manager II
₹4.9M
₹4.5M
₹282K
₹119K
L8
Product Manager III
₹6.81M
₹5.15M
₹1.5M
₹166K
L9
Product Manager IV
₹6.98M
₹5.95M
₹610K
₹414K
₹13.94M

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig ₹2.61M+ (noen ganger ₹26.14M+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Swiggy er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Swiggy er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktleder hos Swiggy in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹16,747,928. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Swiggy for Produktleder rollen in India er ₹9,287,442.

