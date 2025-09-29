Selskapskatalog
Produktdesignleder-kompensasjon in India hos Swiggy utgjør totalt ₹7.26M per year for L9. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Swiggys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/29/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

₹5.72M - ₹6.79M
India
Vanlig Område
Mulig Område
₹5.28M₹5.72M₹6.79M₹7.23M
Vanlig Område
Mulig Område
Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹7.26M
₹6.31M
₹633K
₹316K
₹13.94M

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Swiggy er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Swiggy er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktdesignleder hos Swiggy in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹7,257,263. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Swiggy for Produktdesignleder rollen in India er ₹5,284,547.

