Swiggy
Swiggy Markedsføringsoperasjoner Lønninger

Den gjennomsnittlige Markedsføringsoperasjoner totalkompensasjonen in India hos Swiggy varierer fra ₹380K til ₹530K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Swiggys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/29/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

₹408K - ₹480K
India
Vanlig Område
Mulig Område
₹380K₹408K₹480K₹530K
Vanlig Område
Mulig Område

₹13.94M

Få Betalt, Ikke Lurt

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Swiggy er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Markedsføringsoperasjoner hos Swiggy in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹529,805. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Swiggy for Markedsføringsoperasjoner rollen in India er ₹380,373.

