Selskapskatalog
Swiggy
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Markedsføring

  • Alle Markedsføring lønninger

Swiggy Markedsføring Lønninger

Den gjennomsnittlige Markedsføring totalkompensasjonen in India hos Swiggy varierer fra ₹4.37M til ₹6.12M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Swiggys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/29/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

₹4.73M - ₹5.5M
India
Vanlig Område
Mulig Område
₹4.37M₹4.73M₹5.5M₹6.12M
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 3 flere Markedsføring innrapporteringers hos Swiggy for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn

₹13.94M

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig ₹2.61M+ (noen ganger ₹26.14M+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Swiggy er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Swiggy er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Markedsføring tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Markedsføring hos Swiggy in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹6,122,056. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Swiggy for Markedsføring rollen in India er ₹4,372,897.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Swiggy

Relaterte selskaper

  • OYO
  • Ola
  • Gojek Tech
  • Grofers
  • Alpaca
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser