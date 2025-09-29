Forretningsanalytiker-kompensasjon in India hos Swiggy varierer fra ₹1.42M per year for L6 til ₹6.17M per year for L9. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹1.67M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Swiggys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/29/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L6
₹1.42M
₹1.37M
₹25.3K
₹24.4K
L7
₹2.81M
₹2.26M
₹512K
₹43.6K
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹6.17M
₹4.31M
₹1.86M
₹0
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Swiggy er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
