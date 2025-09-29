Selskapskatalog
Swedbank
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
Swedbank Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Estonia hos Swedbank utgjør totalt €58.7K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Swedbanks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/29/2025

Median Pakke
company icon
Swedbank
Software Engineer
Tallinn, HA, Estonia
Totalt per år
€58.7K
Nivå
L3
Grunnlønn
€58.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
5 År
Hva er karrierenivåene hos Swedbank?

€142K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at Swedbank in Estonia sits at a yearly total compensation of €69,675. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swedbank for the Programvareutvikler role in Estonia is €34,310.

