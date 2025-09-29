Selskapskatalog
Swap Robotics
Swap Robotics Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Canada hos Swap Robotics utgjør totalt CA$85.2K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Swap Roboticss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/29/2025

Median Pakke
company icon
Swap Robotics
Software Engineer
Kitchener, ON, Canada
Totalt per år
CA$85.2K
Nivå
-
Grunnlønn
CA$85.2K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
3 År
Hva er karrierenivåene hos Swap Robotics?

CA$226K

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Bidra

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at Swap Robotics in Canada sits at a yearly total compensation of CA$93,416. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swap Robotics for the Programvareutvikler role in Canada is CA$85,245.

Relaterte selskaper

