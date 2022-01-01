Selskapskatalog
Strategy by PwC Lønninger

Strategy by PwCs lønn varierer fra $20,000 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $333,858 for en Ledelsesrådgiver på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Strategy by PwC. Sist oppdatert: 10/26/2025

Ledelsesrådgiver
Consultant $256K
Senior Consultant $211K
Associate $111K
Senior Associate $217K
Principal $334K
Regnskapsfører
$77.6K
Forretningsanalytiker
$65.6K

Dataforsker
$70.4K
Produktdesigner
$118K
Produktleder
$318K
Prosjektleder
$216K
Programvareutvikler
$20K
Løsningsarkitekt
$91.8K
Risikokapitalist
$254K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Strategy by PwC er Ledelsesrådgiver at the Principal level med en årlig totalkompensasjon på $333,858. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Strategy by PwC er $164,375.

Andre ressurser