Strategic Education
Strategic Education Lønninger

Strategic Educations lønn varierer fra $52,260 i total kompensasjon per år for en Administrativ assistent på laveste nivå til $180,900 for en Dataforskningsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Strategic Education. Sist oppdatert: 10/26/2025

Produktleder
Median $137K
Administrativ assistent
$52.3K
Dataforskningsleder
$181K

Produktdesigner
$73.6K
Programvareutvikler
$58.5K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Strategic Education er Dataforskningsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $180,900. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Strategic Education er $73,630.

Andre ressurser