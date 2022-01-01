Selskapsoversikt
Stratasys
Stratasys Lønninger

Stratasyss lønnsområde varierer fra $54,270 i total kompensasjon årlig for Maskinteknisk ingeniør i nedre ende til $224,661 for Produktsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Stratasys. Sist oppdatert: 8/23/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $81.5K
Dataanalytiker
$64.7K
Maskinteknisk ingeniør
$54.3K

Produktdesigner
$132K
Produktsjef
$225K
Teknisk programsjef
$201K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Stratasys er Produktsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $224,661. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Stratasys er $106,584.

Andre ressurser