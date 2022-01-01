Stratasys Lønninger

Stratasyss lønnsområde varierer fra $54,270 i total kompensasjon årlig for Maskinteknisk ingeniør i nedre ende til $224,661 for Produktsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Stratasys . Sist oppdatert: 8/23/2025