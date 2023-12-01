Selskapsoversikt
Strapi
Strapi Lønninger

Strapis lønnsområde varierer fra $47,923 i total kompensasjon årlig for Produktsjef i nedre ende til $80,685 for Programvareingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Strapi. Sist oppdatert: 8/23/2025

$160K

Produktsjef
$47.9K
Programvareingeniør
$80.7K
Programvareingeniørsjef
$63.7K

FAQ

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Strapi

Andre ressurser