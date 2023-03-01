Selskapsoversikt
Straive
Straive Lønninger

Straives lønnsområde varierer fra $3,354 i total kompensasjon årlig for Administrativ assistent i nedre ende til $61,519 for Produktsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Straive. Sist oppdatert: 8/23/2025

$160K

Administrativ assistent
$3.4K
Tekstforfatter
$5K
Dataanalytiker
$12K

Produktsjef
$61.5K
Programvareingeniør
$7.3K
Løsningsarkitekt
$46.8K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Straive er Produktsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $61,519. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Straive er $9,612.

Andre ressurser