Straive Lønninger

Straives lønnsområde varierer fra $3,354 i total kompensasjon årlig for Administrativ assistent i nedre ende til $61,519 for Produktsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Straive . Sist oppdatert: 8/23/2025