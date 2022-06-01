Selskapskatalog
STR Lønninger

STRs lønn varierer fra $143,000 i total kompensasjon per år for en Maskiningeniør på laveste nivå til $205,774 for en Prosjektleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos STR. Sist oppdatert: 10/26/2025

Programvareutvikler
Median $145K

Forskningsvitenskapsmann

Dataforsker
Median $160K
Maskiningeniør
Median $143K

Prosjektleder
$206K
Løsningsarkitekt
$196K

Cloud Security Architect

Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos STR er Prosjektleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $205,774. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos STR er $160,000.

