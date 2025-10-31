Programvareingeniør-kompensasjon in United States hos Storyblocks utgjør totalt $143K per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $145K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Storyblockss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/31/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$143K
$140K
$0
$2.5K
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***