Storyblocks Lønninger

Storyblockss lønn varierer fra $145,000 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $216,791 for en Dataforsker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Storyblocks. Sist oppdatert: 10/15/2025

Programvareutvikler
Median $145K
Dataforskningsleder
$215K
Dataforsker
$217K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Produktdesigner
$161K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Storyblocks er Dataforsker at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $216,791. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Storyblocks er $187,882.

Andre ressurser