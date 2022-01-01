Selskapskatalog
STORD
STORD Lønninger

STORDs lønn varierer fra $134,325 i total kompensasjon per år for en Teknisk programleder på laveste nivå til $271,350 for en Stabssjef på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos STORD. Sist oppdatert: 10/26/2025

Programvareutvikler
Median $167K

Full-Stack Programvareingeniør

Stabssjef
$271K
Dataforsker
$164K

Produktleder
$202K
Teknisk programleder
$134K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos STORD er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos STORD er Stabssjef at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $271,350. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos STORD er $167,000.

