Selskapskatalog
StoneX Group
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

StoneX Group Lønninger

StoneX Groups lønn varierer fra $29,711 i total kompensasjon per år for en Dataforsker på laveste nivå til $208,950 for en Markedsføringsoperasjoner på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos StoneX Group. Sist oppdatert: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programvareutvikler
Median $142K

Full-Stack Programvareingeniør

Regnskapsfører
$52.3K
Forretningsanalytiker
$41.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Dataforsker
$29.7K
Markedsføringsoperasjoner
$209K
Produktdesigner
$58.3K
Produktleder
$206K
Salg
$139K
Programvareutviklingsleder
$196K
Løsningsarkitekt
$119K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos StoneX Group er Markedsføringsoperasjoner at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $208,950. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos StoneX Group er $128,972.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for StoneX Group

Relaterte selskaper

  • BBVA
  • IG Group
  • Stewart Title
  • Ocwen Financial
  • Paytm
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser