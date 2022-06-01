Selskapskatalog
Stoneridge
Stoneridge Lønninger

Stoneridges lønn varierer fra $8,955 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $66,317 for en Maskiningeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Stoneridge. Sist oppdatert: 10/26/2025

Programvareutvikler
Median $29.4K
Maskiningeniør
$66.3K
Produktdesigner
$9K

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Stoneridge er Maskiningeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $66,317. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Stoneridge er $29,428.

