Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for StockXs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/31/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$158K - $180K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$138K$158K$180K$201K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos StockX er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Teknisk programleder hos StockX in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $200,600. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos StockX for Teknisk programleder rollen in United States er $137,700.

