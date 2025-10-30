Programvareingeniør-kompensasjon in United States hos StockX varierer fra $236K per year for Senior Software Engineer til $257K per year for Technical Lead. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $174K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for StockXs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/30/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$236K
$162K
$65.5K
$9.3K
Technical Lead
$257K
$187K
$52K
$18.3K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos StockX er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)