StockX Lønninger

StockXs lønn varierer fra $85,570 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $472,625 for en Dataforsker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos StockX . Sist oppdatert: 10/15/2025