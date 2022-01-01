Selskapskatalog
StockX
StockX Lønninger

StockXs lønn varierer fra $85,570 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $472,625 for en Dataforsker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos StockX. Sist oppdatert: 10/15/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $174K
Produktleder
Median $165K
Programvareutviklingsleder
Median $230K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Dataforsker
$473K
Markedsføring
$106K
Produktdesigner
$85.6K
Teknisk programleder
$169K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos StockX er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos StockX er Dataforsker at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $472,625. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos StockX er $169,150.

