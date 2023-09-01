Selskapskatalog
Stockbit
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Stockbit Lønninger

Stockbits lønn varierer fra $12,882 i total kompensasjon per år for en Dataforsker på laveste nivå til $25,835 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Stockbit. Sist oppdatert: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programvareutvikler
Median $17K
Dataforsker
$12.9K
Markedsføring
$20.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Produktleder
$25.8K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Stockbit er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $25,835. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Stockbit er $18,570.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Stockbit

Relaterte selskaper

  • Pinterest
  • Stripe
  • Uber
  • Snap
  • Apple
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser