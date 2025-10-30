Selskapskatalog
Programvareutviklingsleder-mediankompensasjonspakken in Spain hos Stenn utgjør totalt €137K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Stenns totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/30/2025

Median Pakke
company icon
Stenn
Director of Engineering
Barcelona, CT, Spain
Totalt per år
€137K
Nivå
M5
Grunnlønn
€137K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
18 År
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutviklingsleder hos Stenn in Spain ligger på en årlig totalkompensasjon på €164,124. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Stenn for Programvareutviklingsleder rollen in Spain er €136,677.

