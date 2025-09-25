Selskapskatalog
Steady
Steady Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in United States hos Steady utgjør totalt $152K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Steadys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/25/2025

Median Pakke
company icon
Steady
Software Engineer
hidden
Totalt per år
$152K
Nivå
-
Grunnlønn
$152K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
3 År
Års erfaring
3 År
Hva er karrierenivåene hos Steady?

$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ofte stilte spørsmål

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Programvareutvikler bij Steady in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $176,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Steady voor de Programvareutvikler functie in United States is $152,000.

