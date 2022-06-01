Stanley Black & Decker Lønninger

Stanley Black & Deckers lønnsområde varierer fra $40,603 i total kompensasjon årlig for Prosjektleder i nedre ende til $433,508 for Programsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Stanley Black & Decker . Sist oppdatert: 8/19/2025