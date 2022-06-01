Selskapsoversikt
Stanley Black & Decker
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

Stanley Black & Decker Lønninger

Stanley Black & Deckers lønnsområde varierer fra $40,603 i total kompensasjon årlig for Prosjektleder i nedre ende til $433,508 for Programsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Stanley Black & Decker. Sist oppdatert: 8/19/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Maskinteknisk ingeniør
Median $95K
Programvareingeniør
Median $112K
Produktsjef
Median $134K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Maskinvareingeniør
Median $89K
Forretningsanalytiker
$104K
Forretningsutvikling
$236K
Dataanalytiker
$42.6K
Datavitensskapssjef
$213K
Dataanalytiker
Median $150K
Finansanalytiker
$89.1K
Grafisk designer
$146K
Personal
$61.2K
Markedsføring
Median $140K
Produktdesigner
$80.4K
Programsjef
$434K
Prosjektleder
$40.6K
Salg
$152K
Programvareingeniørsjef
$164K
Løsningsarkitekt
$60.3K
Teknisk programsjef
$141K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Stanley Black & Decker er Programsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $433,508. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Stanley Black & Decker er $123,000.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Stanley Black & Decker

Relaterte selskaper

  • Veeco
  • EPAM Systems
  • Sprinklr
  • Forrester
  • ThoughtWorks
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser