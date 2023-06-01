Selskapsoversikt
Standard Metrics
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

Standard Metrics Lønninger

Standard Metricss lønnsområde varierer fra $137,200 i total kompensasjon årlig for Kundesuksess i nedre ende til $211,935 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Standard Metrics. Sist oppdatert: 8/19/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Kundeservice
$139K
Kundesuksess
$137K
Produktsjef
$186K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Rekrutterer
$151K
Salg
$157K
Salgsingeniør
$179K
Programvareingeniør
$157K
Programvareingeniørsjef
$212K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

据报道，Standard Metrics最高薪的职位是Programvareingeniørsjef at the Common Range Average level，年总薪酬为$211,935。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Standard Metrics的年总薪酬中位数为$156,733。

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Standard Metrics

Relaterte selskaper

  • LinkedIn
  • Snap
  • Pinterest
  • Flipkart
  • Facebook
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser