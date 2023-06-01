Standard Metrics Lønninger

Standard Metricss lønnsområde varierer fra $137,200 i total kompensasjon årlig for Kundesuksess i nedre ende til $211,935 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Standard Metrics . Sist oppdatert: 8/19/2025