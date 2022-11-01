Selskapsoversikt
Standard Chartered
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

Standard Chartered Lønninger

Standard Chartereds lønnsområde varierer fra $16,994 i total kompensasjon årlig for Virksomhetsutvikling i nedre ende til $502,500 for Investeringsbankmann i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Standard Chartered. Sist oppdatert: 8/19/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Programvareingeniør
Software Engineer $22K
Lead Software Engineer $29.6K

Backend programvareingeniør

Full-stack programvareingeniør

Produktsjef
Median $52.5K
Programvareingeniørsjef
Median $42.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Teknisk programsjef
Median $150K
Regnskapsfører
$204K
Forretningsanalytiker
$26.4K
Virksomhetsutvikling
$17K
Dataanalytiker
$20K
Dataanalytiker
$43.9K
Finansanalytiker
$17.1K
IT-teknolog
$39.4K
Investeringsbankmann
$503K
Ledelseskonsulent
$57.1K
Produktdesigner
$69.1K
Programsjef
$60K
Prosjektleder
$43.1K
Salg
$56.5K
Cybersikkerhetsanalytiker
$18K
Løsningsarkitekt
$43.3K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

The highest paying role reported at Standard Chartered is Investeringsbankmann at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $502,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Standard Chartered is $43,225.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Standard Chartered

Relaterte selskaper

  • Apple
  • Amazon
  • Airbnb
  • Flipkart
  • Stripe
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser