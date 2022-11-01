Standard Chartered Lønninger

Standard Chartereds lønnsområde varierer fra $16,994 i total kompensasjon årlig for Virksomhetsutvikling i nedre ende til $502,500 for Investeringsbankmann i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Standard Chartered . Sist oppdatert: 8/19/2025