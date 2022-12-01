SSI SCHÄFER Lønninger

SSI SCHÄFERs lønn varierer fra $43,432 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $102,000 for en Juridisk på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos SSI SCHÄFER . Sist oppdatert: 11/30/2025