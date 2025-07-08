Selskapskatalog
SRS Acquiom Lønninger

SRS Acquioms lønn varierer fra $120,600 i total kompensasjon per år for en Juridisk på laveste nivå til $172,135 for en Prosjektleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos SRS Acquiom. Sist oppdatert: 11/30/2025

Juridisk
$121K
Prosjektleder
$172K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos SRS Acquiom er Prosjektleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $172,135. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos SRS Acquiom er $146,368.

