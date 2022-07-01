Selskapskatalog
SRAM Lønninger

SRAMs lønn varierer fra $24,880 i total kompensasjon per år for en Maskiningeniør på laveste nivå til $241,200 for en Maskinvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos SRAM. Sist oppdatert: 11/30/2025

Maskinvareingeniør
$241K
Maskiningeniør
$24.9K
Produktdesigner
$99K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Programvareingeniør
$45.8K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos SRAM er Maskinvareingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $241,200. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos SRAM er $72,399.

