Squire Lønninger

Squires medianlønn er $100,000 for en Programvareingeniør . Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Squire. Sist oppdatert: 11/30/2025

Programvareingeniør
Median $100K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Squire er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Squire er Programvareingeniør med en årlig totalkompensasjon på $100,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Squire er $100,000.

