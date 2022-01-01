Squarespace Lønninger

Selskapskatalog
Squarespaces lønn varierer fra $59,900 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $478,333 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Squarespace. Sist oppdatert: 11/30/2025

Programvareingeniør
L1 $133K
L2 $164K
L3 $195K
L4 $240K
L5 $277K
L6 $328K

Frontend Programvareutvikler

Backend Programvareutvikler

Fullstack Programvareutvikler

Programvareutviklingsleder
L5 $267K
L6 $329K
L7 $478K
Produktleder
L3 $216K
L4 $197K
L5 $298K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Produktdesigner
L3 $158K
L4 $198K
L6 $332K
Datavitenskaper
L3 $155K
L4 $200K
Dataanalytiker
Median $135K
Finansanalytiker
Median $190K
Markedsføring
Median $164K
Rekrutterer
Median $150K
UX-forsker
Median $151K
Administrativ assistent
$79.6K
Forretningsoperasjonsleder
$274K
Forretningsanalytiker
$118K
Kundeservice
Median $59.9K
Datavitenskap-leder
$224K
Personalavdeling
$141K
Informasjonsteknolog (IT)
$191K
Teknisk programleder
Median $202K
Opptjeningsplan

15%

ÅR 1

25%

ÅR 2

30%

ÅR 3

30%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Squarespace er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 15% opptjenes i 1st-ÅR (15.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 30% opptjenes i 3rd-ÅR (30.00% årlig)

  • 30% opptjenes i 4th-ÅR (30.00% årlig)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Squarespace er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Squarespace er Programvareutviklingsleder at the L7 level med en årlig totalkompensasjon på $478,333. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Squarespace er $195,822.

