Split Software
Split Software Lønninger

Split Softwares lønn varierer fra $78,400 i total kompensasjon per år for en Personalavdeling på laveste nivå til $208,000 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Split Software. Sist oppdatert: 9/19/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $208K
Dataanalytiker
$81.6K
Personalavdeling
$78.4K

Løsningsarkitekt
$174K
Ofte stilte spørsmål

The highest paying role reported at Split Software is Programvareutvikler with a yearly total compensation of $208,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Split Software is $127,863.

