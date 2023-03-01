Selskapskatalog
Splashtop
Splashtop Lønninger

Splashtops lønn varierer fra $21,377 i total kompensasjon per år for en Administrativ assistent på laveste nivå til $39,260 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Splashtop. Sist oppdatert: 9/19/2025

$160K

Administrativ assistent
$21.4K
Salg
$34.6K
Cybersikkerhetsanalytiker
$30.4K

Programvareutvikler
$39.3K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Splashtop er Programvareutvikler at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $39,260. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Splashtop er $32,508.

