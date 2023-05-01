Spire Global Lønninger

Selskapskatalog
Spire Global
Spire Globals lønn varierer fra $94,186 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $166,165 for en Teknisk programleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Spire Global. Sist oppdatert: 9/19/2025

$160K

Kontrollingeniør
$108K
Programvareutvikler
$94.2K
Programvareutviklingsleder
$143K

Teknisk programleder
$166K
Ofte stilte spørsmål

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Spire Global on Teknisk programleder at the Common Range Average level aastase kogutasuga $166,165. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Spire Global keskmine aastane kogutasu on $125,494.

