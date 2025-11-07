Selskapskatalog
SoundCloud
  • Lønninger
  • Programvareingeniør
  • Level 3

Programvareingeniør Nivå

Level 3

Nivåer hos SoundCloud

  1. Level 1
  2. Level 2
  3. Level 3
Gjennomsnitt Årlig Total kompensasjon
€101,482
Grunnlønn
€87,178
Aksjetildeling ()
€0
Bonus
€1,720
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Nyeste lønnsinnrapporteringer
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
