Solarisbank Programvareingeniør Lønninger i Berlin Metropolitan Region

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Berlin Metropolitan Region hos Solarisbank utgjør totalt €83.5K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Solarisbanks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Median Pakke
company icon
Solarisbank
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Totalt per år
€83.5K
Nivå
Triangle 1
Grunnlønn
€83.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
15 År
Hva er karrierenivåene hos Solarisbank?
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Bidra

Inkluderte stillinger

Backend Programvareutvikler

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Solarisbank in Berlin Metropolitan Region ligger på en årlig totalkompensasjon på €118,233. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Solarisbank for Programvareingeniør rollen in Berlin Metropolitan Region er €79,948.

