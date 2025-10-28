Selskapskatalog
SOFTSWISS
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Alle Programvareingeniør lønninger

SOFTSWISS Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Poland hos SOFTSWISS utgjør totalt PLN 183K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for SOFTSWISSs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025

Median Pakke
company icon
SOFTSWISS
Frontend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Totalt per år
PLN 183K
Nivå
L3
Grunnlønn
PLN 183K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
5 År
Hva er karrierenivåene hos SOFTSWISS?
Block logo
+PLN 214K
Robinhood logo
+PLN 328K
Stripe logo
+PLN 73.7K
Datadog logo
+PLN 129K
Verily logo
+PLN 81.1K
Don't get lowballed
Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareingeniør tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Frontend Programvareutvikler

Backend Programvareutvikler

Kvalitetssikring (QA) Programvareutvikler

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos SOFTSWISS in Poland ligger på en årlig totalkompensasjon på PLN 283,937. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos SOFTSWISS for Programvareingeniør rollen in Poland er PLN 176,976.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for SOFTSWISS

Relaterte selskaper

  • Pinterest
  • Square
  • Facebook
  • Flipkart
  • Google
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser