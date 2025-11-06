Programvareingeniør-kompensasjon in Wroclaw Metropolitan Area hos SoftServe varierer fra PLN 253K per year for L3 til PLN 286K per year for L4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Wroclaw Metropolitan Area utgjør totalt PLN 254K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for SoftServes totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN 253K
PLN 253K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 286K
PLN 286K
PLN 0
PLN 0
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Inkluderte stillingerSend inn ny stilling